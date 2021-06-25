ТАКТ.На второй тематической встрече обсудили реновацию промышленных площадок, транспортной и дорожной инфраструктуры. В очередном экспертном обсуждении проекта Генплана приняли участие жители города и специалисты, сообщает телеканал
Ирина Аникеева, председатель комитета архитектуры и градостроительства г. Курска: «Приглашены собственники крупных промышленных территорий города Курска, застройщики, осуществляющие строительство жилищных объектов и представители комитета дорог, комитета транспорта и города, и области.»
В связи со спецификой обсуждения были подняты вопросы, связанные с развитием транспортной и дорожной сетей, в том числе о строительстве дороги через парк Солянка. Эта тема вызвала оживленную дискуссию между командами. Одна инициативная группа высказала предложение проложить предусмотренный проектом объект со смещением на восток, другая отклонила это идею. Как показывают обсуждения – тема дорожно-транспортной инфраструктуры оказалась для курян одной из самых наболевших.
Ирина Аникеева, председатель комитета архитектуры и градостроительства г. Курска: «Каждый житель особенно проживающий на определенной территории высказывает свои суждения с учетом удобства для транспортной обеспеченности того или иного района, поэтому были предложения по районам, по электротранспорту.»
Также были озвучены предложения построить транспортные развязки в городе, подземные или надземные переходы, расширить проезжую часть на улицах Малых, Литовской, пустить трамвай или троллейбус в поселок Северный, достроить улицу Крымскую, соединив Энгельса и проспект Клыкова. Обсуждалась и возможность застройки жилыми домами промышленных зон на улицах Гремяченская и Рябиновая.
В Курске планируют достроить улицу Крымскую
На второй тематической встрече по проекта Генплана обсудили реновацию промышленных площадок, транспортной и дорожной инфраструктуры