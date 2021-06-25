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Из-за жары куряне стали тратить в два раза больше воды

Это может привести к отключениям холодной воды
Из-за жары куряне стали тратить в два раза больше воды

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Из-за жары куряне стали тратить в два раза больше воды. Это связано, в том числе, с поливом огородов жителями частного сектора.

Недостаток воды в многоэтажках и в частных домах также связан с увеличением гидравлического сопротивления в трубопроводах, которые строились на расчетный хозяйственно-питьевой расход и не рассчитаны на пропуск дополнительных расходов. Таким образом, в наиболее удаленные от места подачи питьевой воды и высокорасположенные по отношению к другим улицам домах холодной воды не хватает.

Сейчас задействованы все имеющиеся мощности водозаборных сооружений и насосных станций. Специалисты Курскводоканала регулируют гидравлический режим для перераспределения объема воды и увеличения подачи воды потребителям. Однако нагрузка на городскую систему водоснабжения велика – возможны временные отключения подачи воды.

Городская администрация организовала подвоз воды. Достаточно оставить заявку в ЕДДС по номеру 112: диспетчер её зафиксирует и передаст в Водоканал.

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