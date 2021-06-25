Дома на улицах Бойцов 9-й дивизии и Звездной Курска подключат к горячему водоснабжению к 10 июля
До 1 июля горячую воду подключат в Северо-западном микрорайоне, а участок на улице Звездной - до 10-го
Работы по переносу коммуникаций ведутся с опережением графика. Ориентировочно 5-7 июля технологический монтаж будет завершен, и потребителей сразу начнут подключать к горячей воде, сообщили в «Квадре».
Подача горячей воды приостановлена в дома №№182, 184, 186 на улице Бойцов 9-й дивизии и дома №№ 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 на Звездной. Изначально планировалось, что ремонт теплосетей закончится 1 августа. До 1 июля горячую воду подключат в Северо-западном микрорайоне, а участок на улице Звездной - до 10-го, отметил мэр Виктор Карамышев на выездном совещании.