Дома на улицах Бойцов 9-й дивизии и Звездной Курска подключат к горячему водоснабжению к 10 июля

До 1 июля горячую воду подключат в Северо-западном микрорайоне, а участок на улице Звездной - до 10-го

Дома на улицах Бойцов 9-й дивизии и Звездной Курска подключат к горячему водоснабжению до 10 июля. На улице Бойцов 9-й дивизии продолжаются работы по расширению дороги. Одновременно на этом участке переносят коммуникации и реконструируют участок проходящей здесь магистральной теплосети. В связи с этим в дома на улицах Бойцов 9-й дивизии и Звёздной приостановлена подача горячей воды.Работы по переносу коммуникаций ведутся с опережением графика. Ориентировочно 5-7 июля технологический монтаж будет завершен, и потребителей сразу начнут подключать к горячей воде, сообщили в «Квадре».Подача горячей воды приостановлена в дома №№182, 184, 186 на улице Бойцов 9-й дивизии и дома №№ 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 на Звездной. Изначально планировалось, что ремонт теплосетей закончится 1 августа. До 1 июля горячую воду подключат в Северо-западном микрорайоне, а участок на улице Звездной - до 10-го, отметил мэр Виктор Карамышев на выездном совещании.