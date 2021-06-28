Скоро дорогу откроют для автомобилистов

В Курске на улице Межевой приступили к укладке верхнего слоя асфальта. Улица Межевая соединяет две крупные магистрали: улицы Димитрова и Красный октябрь. Ежедневно здесь проходит большой транспортный поток. Протяжённость ремонтируемого участка - 310 метров.Площадь ремонта составила свыше 2 тысяч квадратных метров. Момимо замены старого дорожного полотна, там полностью заменили бортовой камень, отремонтировали тротуары, подготовили выравнивающий слой проезжей части. Специалисты уложили 270 тонн асфальтобетонной смеси. И теперь приступили к обустройству верхнего слоя. Асфальт укладывают с помощью современной техники, которая позволяет контролировать все необходимые характеристики и уплотнять покрытие до нужных показателей.После укладки асфальта здесь нанесут дорожную разметку и установят 26 новых знаков. Совсем скоро дорогу откроют для автомобилистов.«Суджанское ДРСУ № 2», которое ремонтирует улицу Межевая, всего в этом году работает на 10 объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На восьми из них работы уже завершены.