На выходных в Курске отметят День молодежи
Количество билетов на концерт ограничено
26 июня праздник стартует в 9 утра в парке «Боева Дача» с молодежного забега «Parkrun». Для участия нужно зарегистрироваться.
В 9:30 начнется футбольный матч чемпионат «мира» среди студенческих команд.
В 11 часов состоится открытие фестиваля молодых семей. Участников ожидают спортивные и интеллектуальные соревнования.
Вторая часть праздничных мероприятий – торжественный концерт, посвященный празднованию Дня молодежи, стартует в 8 вечера в Спортивно-концертном комплексе на ул. Энгельса, 140 Б. Выступят молодежные коллективы и исполнители Курской области. Специальный гость праздника – дуэт #2Маши. Вход на мероприятие по билетам, а их количество ограничено. Получить билеты можно в комитете молодёжной политики Курской области (ул.Ленина, 8, 2-й этаж), в областном Дворец молодежи (ул. Белгородская, 14Б) и в управлении молодежной политики, физической культуры и спорта (Ленина, 15, 4-й этаж) до 20:00.
С мероприятия будет вестись прямая трансляция. Она будет доступна в группе «ВКонтакте» комитета молодежной политики Курской области.