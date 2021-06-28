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Лента новостей / В регионе

Курская область заняла второе место после Москвы в рейтинге экономической устойчивости регионов

Исследования проводил Фонд развития гражданского общества на основе данных Росстата

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Курская область заняла второе место после Москвы в рейтинге экономической устойчивости регионов по итогам первого квартала 2021 года. Радостной новостью на оперативном совещании поделился губернатор. На третьем месте — Пензенская область. Всего в рейтинге 35 регионов.

Исследования проводил Фонд развития гражданского общества на основе данных Росстата. Учитывались такие показатели как: низкий госдолг по отношению к доходам бюджета, положительная динамика реального сектора экономики, эффективная политика по восстановлению социально-экономической ситуации в связи пандемией.
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