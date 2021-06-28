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На курских пляжах ежедневно работает полиция

В том числе наряды ДПС

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На курских пляжах ежедневно работает полиция, в том числе наряды ДПС. В первую очередь они выявляют водителей, которые, отдыхая на берегу, употребили спиртное перед тем, как сеть за руль. 

Тех, кто употребляет алкоголь на пляжах - удаляют из мест отдыха и штрафуют. В этом году уже оштрафовано больше сотни курян.

Ежедневно встречается и немало других нарушений ПДД. Особое внимание уделяют владельцам мотоциклов и скутеров. Для этого в Курске работает специальный мотовзвод полиции.

Помимо нарушений ПДД, случаются и обычные кражи - зафиксированы две кражи вещей. Обе - на диких пляжах.
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