В том числе наряды ДПС

На курских пляжах ежедневно работает полиция, в том числе наряды ДПС. В первую очередь они выявляют водителей, которые, отдыхая на берегу, употребили спиртное перед тем, как сеть за руль.





Тех, кто употребляет алкоголь на пляжах - удаляют из мест отдыха и штрафуют. В этом году уже оштрафовано больше сотни курян.





Ежедневно встречается и немало других нарушений ПДД. Особое внимание уделяют владельцам мотоциклов и скутеров. Для этого в Курске работает специальный мотовзвод полиции.





Помимо нарушений ПДД, случаются и обычные кражи - зафиксированы две кражи вещей. Обе - на диких пляжах.