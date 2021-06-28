В Курской области в лобовом столкновении «ВАЗа» и «Патриота» погиб молодой автомобилист

Авария произошла на 61 км автодороги «Курск-Борисоглебск»

В Тимском районе Курской области 27 июня в ДТП погиб молодой автомобилист. Авария произошла около часа ночи на 61 км автодороги «Курск-Борисоглебск».Как сообщили в ГИБДД, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ» ехал со стороны Воронежа в сторону Курска и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «УАЗ Патриот», за рулем которого была 34-летняя женщина.В результате столкновения юный водитель ВАЗа скончался на месте ДТП, а женщина-водитель иее 45-летний пассажир получили различные травмы.