В Курске главный бухгалтер фирмы присвоила более 3,5 миллионов рублей

Ей грозит до 10 лет лишения свободы

В Курске главбух фирмы присвоила более 3,5 миллионов рублей.Как установило следствие, 56-летней курянка, являлась главным бухгалтером фирмы, сдававшей в аренду торговые площади, и имела доступ к наличным, которые наниматели вносили через кассу. У учредителей коммерческой организации было несколько расчетных счетов в разных банках и собственный продуктовый магазин.В начале 2019 года курянке понадобилась крупная сумма денег для погашения кредита. Тогда она и решила взять эти деньги в организации, в которой работала. Женщина подделала платежные документы и присвоила денежные средства, хранившиеся в кассе и на расчетном счете магазина. По фиктивным договорам получалось, что прибыль от сдаваемых торговых площадей, якобы поступала на банковский счет фирмы. Отсутствие прибыли в кассе от розничной торговли главбух объясняла нерентабельностью магазина.В течение полутора лет ей удавалось скрывать свои преступления и обогащаться за чужой счет. Факт обмана раскрылся в результате ревизии. К тому времени с расчетного счета и из кассы фирмы было похищено 3 миллиона 600 тысяч рублей. Учредители обратились в полицию.В ходе следствия теперь уже бывший главный бухгалтер полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и возместила часть ущерба. Для гарантии полного возмещения ущерба на ее имущество наложили арест.Расследование уголовного дела по ч.4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» завершено, материалы направлены в суд для вынесения решения. Курянке грозит до 10 лет лишения свободы.