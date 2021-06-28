  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске главный бухгалтер фирмы присвоила более 3,5 миллионов рублей

Ей грозит до 10 лет лишения свободы
В Курске главный бухгалтер фирмы присвоила более 3,5 миллионов рублей

Читайте также

В Курске главбух фирмы присвоила более 3,5 миллионов рублей. 

Как установило следствие, 56-летней курянка, являлась главным бухгалтером фирмы, сдававшей в аренду торговые площади, и имела доступ к наличным, которые наниматели вносили через кассу. У учредителей коммерческой организации было несколько расчетных счетов в разных банках и собственный продуктовый магазин. 

В начале 2019 года курянке понадобилась крупная сумма денег для погашения кредита. Тогда она и решила взять эти деньги в организации, в которой работала. Женщина подделала платежные документы и присвоила денежные средства, хранившиеся в кассе и на расчетном счете магазина. По фиктивным договорам получалось, что прибыль от сдаваемых торговых площадей, якобы поступала на банковский счет фирмы. Отсутствие прибыли в кассе от розничной торговли главбух объясняла нерентабельностью магазина.

В течение полутора лет ей удавалось скрывать свои преступления и обогащаться за чужой счет. Факт обмана раскрылся в результате ревизии. К тому времени с расчетного счета и из кассы фирмы было похищено 3 миллиона 600 тысяч рублей. Учредители обратились в полицию.

В ходе следствия теперь уже бывший главный бухгалтер полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и возместила часть ущерба. Для гарантии полного возмещения ущерба на ее имущество наложили арест.

Расследование уголовного дела по ч.4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» завершено, материалы направлены в суд для вынесения решения. Курянке грозит до 10 лет лишения свободы.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Дожди, грозы и град прогнозируют в Курской области завтра

В Курске продолжают ремонтировать "Трудовые резервы"

Около 5 тысяч курских пенсионеров уже получили единовременную выплату за прививку от COVID-19

Курский Роспотребнадзор просит провести Крестный ход с иконой "Знамение" без паломников

В Курске продавец салона связи оформила на пенсионера кредитку без его согласия

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске