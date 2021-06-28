  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске благоустройству дворовых территорий мешают припаркованные автомобили

Иногда это не позволяет завершить работы в намеченный срок

В Курске благоустройству дворовых территорий мешают припаркованные автомобили

Читайте также

Сейчас в Курске благоустраивают 12 дворовых территорий. 

Так, во дворах многоквартирных домов на улицах Союзная 53, 55, 57Б, Карла Маркса 61 и 61А уже заменили бортовой камень, уложили щебеночное основание под парковки и тротуары. На улице Серегина 47 и 47А также установили новые бордюры и выполнили обустройство тротуара с плиточным и асфальтобетонным покрытием. 

На проспекте Клыкова 1, 51, 62, 64 и 66 выполнено устройство выравнивающего слоя, частично уложили верхний слой и тоже заменили бордюры. 

Как отмечают подрядчики, выполняющие работы по благоустройству, одной из проблем остаются автомобили, оставленные на дворовых территориях. Иногда это не позволяет завершить работы в намеченный срок.

Многие с пониманием относятся – своевременно убирают свой транспорт. Но есть те, кто не прислушивается и оставляет свои машины, сетуют представители подрядных организаций.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Дожди, грозы и град прогнозируют в Курской области завтра

В Курске продолжают ремонтировать "Трудовые резервы"

Около 5 тысяч курских пенсионеров уже получили единовременную выплату за прививку от COVID-19

Курский Роспотребнадзор просит провести Крестный ход с иконой "Знамение" без паломников

В Курске продавец салона связи оформила на пенсионера кредитку без его согласия

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске