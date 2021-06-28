В Курске благоустройству дворовых территорий мешают припаркованные автомобили

Иногда это не позволяет завершить работы в намеченный срок





Сейчас в Курске благоустраивают 12 дворовых территорий.Так, во дворах многоквартирных домов на улицах Союзная 53, 55, 57Б, Карла Маркса 61 и 61А уже заменили бортовой камень, уложили щебеночное основание под парковки и тротуары. На улице Серегина 47 и 47А также установили новые бордюры и выполнили обустройство тротуара с плиточным и асфальтобетонным покрытием.На проспекте Клыкова 1, 51, 62, 64 и 66 выполнено устройство выравнивающего слоя, частично уложили верхний слой и тоже заменили бордюры.Как отмечают подрядчики, выполняющие работы по благоустройству, одной из проблем остаются автомобили, оставленные на дворовых территориях. Иногда это не позволяет завершить работы в намеченный срок.Многие с пониманием относятся – своевременно убирают свой транспорт. Но есть те, кто не прислушивается и оставляет свои машины, сетуют представители подрядных организаций.