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Куряне не делают прививку от коронавируса из-за страха осложнений

Среди привитых заболели 1,5%. Однако болезнь у них проходит без осложнений, их выписывают на 3-4 сутки
Куряне не делают прививку от коронавируса из-за страха осложнений

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Куряне не делают прививку от коронавируса из-за страха осложнений. Как сообщил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, подавляющее большинство заболевших не прошли вакцинацию. 75% из них сознательно отказались от вакцинации, опасаясь осложнений. 15% заболевших собирались сделать прививку, но не успели этого сделать. Еще у 5% был медотвод. 

Также, отмечает замгубернатора, 3% госпитализированных переболели коронавирусом ранее и заразились повторно. 1,5% были привиты первым или вторым компонентом, но у них не успел сформироваться иммунитет. Однако болезнь у них проходит без осложнений, как правило, таких пациентов выписывают на 3-4 сутки. 

Среди тех, у кого после вакцинации прошло 42 дня, необходимых для выработки иммунитета, госпитализированных нет, - заверил Белостоцкий.

Меж тем количество заболевших растет, а больницы, вернувшиеся к плановому режиму работы, вновь переоборудуют под ковидные стационары. Стало больше и пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке - на 70-80%. В областную инфекционную больницу имени Семашко госпитализированы восемь детей. В два раза чаще стали болеть молодые люди до 28 лет. 

В курской горбольнице №6, которая продолжает работу в режиме ковидария, вышел из строя один из газификаторов. Сейчас в запасе есть 100 баллонов кислорода, этот объем покрывает дефицит, но ситуация остается сложной. Ремонтные работы, по словам чиновника, должны начаться на этой неделе.

Андрей Белостоцкий подчеркнул, что на данный момент в больницах есть все необходимое для лечения пациентов с коронавирусом, в том числе запас медикаментов.
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