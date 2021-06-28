Среди привитых заболели 1,5%. Однако болезнь у них проходит без осложнений, их выписывают на 3-4 сутки

Куряне не делают прививку от коронавируса из-за страха осложнений. Как сообщил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, подавляющее большинство заболевших не прошли вакцинацию. 75% из них сознательно отказались от вакцинации, опасаясь осложнений. 15% заболевших собирались сделать прививку, но не успели этого сделать. Еще у 5% был медотвод.Также, отмечает замгубернатора, 3% госпитализированных переболели коронавирусом ранее и заразились повторно. 1,5% были привиты первым или вторым компонентом, но у них не успел сформироваться иммунитет. Однако болезнь у них проходит без осложнений, как правило, таких пациентов выписывают на 3-4 сутки.Среди тех, у кого после вакцинации прошло 42 дня, необходимых для выработки иммунитета, госпитализированных нет, - заверил Белостоцкий.Меж тем количество заболевших растет, а больницы, вернувшиеся к плановому режиму работы, вновь переоборудуют под ковидные стационары. Стало больше и пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке - на 70-80%. В областную инфекционную больницу имени Семашко госпитализированы восемь детей. В два раза чаще стали болеть молодые люди до 28 лет.В курской горбольнице №6, которая продолжает работу в режиме ковидария, вышел из строя один из газификаторов. Сейчас в запасе есть 100 баллонов кислорода, этот объем покрывает дефицит, но ситуация остается сложной. Ремонтные работы, по словам чиновника, должны начаться на этой неделе.Андрей Белостоцкий подчеркнул, что на данный момент в больницах есть все необходимое для лечения пациентов с коронавирусом, в том числе запас медикаментов.