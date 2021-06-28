В Курске продавец салона связи оформила на пенсионера кредитку без его согласия

26-летней девушке теперь грозит внушительный тюремный срок

В Курске продавец-консультант оформила на пенсионера кредитную карту без его согласия. Мужчина покупал в салоне сотовой связи смартфон в рассрочку. Во время оформления, от дополнительного предложения получить кредитку он отказался. Но предприимчивая девушка продавец-консультант посчитала, что сможет извлечь выгоду из этой ситуации. Без согласования с клиентом с помощью его телефона она активировала карту и оставила её себе. Позже сняла с неё и потратила около 40 тысяч рублей. О том, что является должником по кредиту, пенсионер узнал через несколько месяцев после звонка из банка.В полиции 26-летняя девушка призналась в совершённом преступлении. За обман и кражу чужих средств ей может грозить внушительный тюремный срок.Чтобы не оказаться на месте потерпевшего в похожей ситуации полицейские рекомендуют тщательно изучать бумаги, которые необходимо подписать.