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Лента новостей / В регионе

Около 5 тысяч курских пенсионеров уже получили единовременную выплату за прививку от COVID-19

Из регионального бюджета на эти цели выделено порядка 15 млн рублей
Около 5 тысяч курских пенсионеров уже получили единовременную выплату за прививку от COVID-19

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Около 5 тысяч курян 65 лет и старше уже получили единовременную выплату в размере 3 тысяч рублей за прививку от коронавируса. Напомним, что обращаться за выплатой никуда не нужно - она носит беззаявительный характер. Деньги автоматически перечислят на тот же счет, на который приходит пенсия. Индивидуально по вопросам перечисления средств комитет социального обеспечения, материнства и детства будет работать только с пенсионерами силовых структур. 

Выплату получат постоянно проживающие на территории региона граждане, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и сделают прививку до 30 ноября 2021 года; то есть те, кто уже привился, выплату тоже получат. 

Из регионального бюджета на эти цели выделено порядка 15 млн рублей. Финансирование в дальнейшем будет поступать поэтапно в ближайшие месяцы. 

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