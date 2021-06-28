Около 5 тысяч курских пенсионеров уже получили единовременную выплату за прививку от COVID-19
Из регионального бюджета на эти цели выделено порядка 15 млн рублей
Выплату получат постоянно проживающие на территории региона граждане, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и сделают прививку до 30 ноября 2021 года; то есть те, кто уже привился, выплату тоже получат.
Из регионального бюджета на эти цели выделено порядка 15 млн рублей. Финансирование в дальнейшем будет поступать поэтапно в ближайшие месяцы.