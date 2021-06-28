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В Курске продолжают ремонтировать "Трудовые резервы"

На все работы выделено порядка 100 миллионов рублей
В Курске продолжают ремонтировать "Трудовые резервы"

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В Курске продолжают ремонтировать "Трудовые резервы". 

Реконструкция Северной трибуны началась в прошлом году. К настоящему моменту там уже демонтированы аварийные плиты, облицован фасад, также завершена гидроизоляция инженерных сетей и внутренняя отделка помещений. Теперь предстоит по всей трибуне заменить старые места для зрителей. Как отмечает телеканал ТАКТ, Северная трибуна рассчитана на 6300 человек.

На все работы выделено порядка 100 миллионов рублей.
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