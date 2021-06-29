В Курске на улице Бойцов 9-ой дивизии завершают ремонт теплотрассы
На следующей неделе дорожники приступят к замене трамвайных линий
На следующей неделе дорожники приступят к замене трамвайных линий. На это, по словам директора ООО «ДРСУ» Руслана Алистратова, уйдет неделя.
Проезжую часть на участке протяженностью 600 метров расширят до четырех полос движения - по две в каждом направлении. Проект также предусматривает обустройство тротуаров, велодорожки и островков безопасности. Ввести дорогу в эксплуатацию планируют до конца года.