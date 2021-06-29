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Лента новостей / В регионе

В Курске на улице Бойцов 9-ой дивизии завершают ремонт теплотрассы

На следующей неделе дорожники приступят к замене трамвайных линий
В Курске на улице Бойцов 9-ой дивизии завершают ремонт теплотрассы

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В Курске на улице Бойцов 9-ой дивизии завершают ремонт теплотрассы. Специалисты уже завершили работы по выносу коммуникаций с проезжей части. Также установили опоры электроосвещения. Начали работы по укладке черного щебня. Он предназначен для усиления конструкции дорожной одежды. 

На следующей неделе дорожники приступят к замене трамвайных линий. На это, по словам директора ООО «ДРСУ» Руслана Алистратова, уйдет неделя. 

Проезжую часть на участке протяженностью 600 метров расширят до четырех полос движения - по две в каждом направлении. Проект также предусматривает обустройство тротуаров, велодорожки и островков безопасности. Ввести дорогу в эксплуатацию планируют до конца года.
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