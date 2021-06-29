Еще в 90-х женщина вложилась в «МММ», а спустя почти тридцать лет ей позвонили «представители компании»

Жительница Курской области, чтобы получить выплату в миллион рублей, перевела мошенникам два миллиона.63-летняя жительница Курчатова в 90-х годах сделала существенный вклад в популярную тогда финансовую пирамиду «МММ». Когда пирамида рухнула, она осталась и без дивидендов и без денег.Спустя почти тридцать лет «представители компании» по телефону вышли на связь с бывшим клиентом. Несмотря на то, что основателя финансовой пирамиды уже нет в живых, звонивший пояснил, что произошла реорганизация и теперь собеседнице полагается выплата в 1 миллион 180 тысяч рублей. Для убедительности он уточнил, остались ли документы о вкладах.Однако, чтобы получить компенсацию, необходимо было сначала оплатить налоги и для этого переслать деньги на три специальных счёта. Почти полмесяца женщина переводила деньги аферистам, в какой-то момент её убедили взять в кредит миллион. Полученные в банке деньги горожанка также перевела мошенникам. В итоге она лишилась более двух миллионов рублей.полицейские в очередной раз просят курян не спешить выполнять просьбы звонящих незнакомцев, тем более, если речь идет о передаче денег.