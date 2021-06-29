Выбрать подходящую секцию или кружок и записаться туда станет проще

В Курской области в помощь родителям запустили «Навигатор». Информационная система поможет выбрать кружки и секции дополнительного образования.Сейчас в системе зарегистрировано почти 700 учреждений. Это не только образовательные и спортивные организации региона, но и колледжи, техникумы и вузы, в которых работают кружки и секции. Также присоединяются к «Навигатору» коммерческие компании.Родителям или законным представителям ребёнка достаточно пройти регистрацию, заполнить небольшую анкету, указав возраст ребёнка и его увлечения, после чего система покажет все подходящие программы дополнительного образования. С помощью «Навигатора» можно записать ребёнка на кружок. Помимо этого информационная система поможет проанализировать, какие направления, кружки и организации дополнительного образования сейчас востребованы родителями и детьми.«Навигатор» уже успешно протестировали в Курске, теперь он доступен и жителям районов области. Система запущена в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование»