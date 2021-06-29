21-летний курянин, узнав, что его разыскивает полиция пришел с явкой с повинной

Он забрал оставленную возле подъезда горожанкой сумку

21-летний курянин, узнав, что его разыскивает полиция пришел в отдел с явкой с повинной.Жительница Курска обратилась в полицию с заявлением о краже ее сумки, в которой она оставила золотые серьги, наличные деньги и мобильный телефон на общую сумму порядка 30 тысяч рублей. Женщина возвращалась домой, когда на улице к ней подошла соседка и отвлекла разговором. Горожанка сама не заметила, как оставила свою сумку на скамейке возле подъезда. Об этом она вспомнила уже дома, спустя время. Ее вещи к тому моменту пропали.Выяснилось, что пакет заметил молодой человек, который в этот день пришел в гости к своему знакомому, проживающему рядом с курянкой. Сначала заглянул внутрь из любопытства, но найдя внутри ценные вещи, сообщать о находке передумал и забрал себе.Вскоре знакомый парня рассказал, что сотрудники полиции опрашивают жильцов дома с целью установления обстоятельств совершенной кражи. Опасаясь, что кто-то сможет вспомнить и его, он решил самостоятельно рассказать о произошедшем.В отделе полиции молодой человек дал явку с повинной и вернул часть похищенных вещей, кроме денег, которые успел потратить. Их он тоже обязался возместить. Это учтут при расследовании и судебном разбирательстве, пояснили вполиции. По факту кражи начато следствие.