Медики отмечают и рост госпитализаций в ковидные стационары

В Курске бригады скорой помощи выезжают на 650-700 вызовов в сутки. Это примерно на 20% больше, чем до пандемии. По словам главврача городской станции скорой помощи Константина Хруслова, основной рост отмечается за счет вызовов к людям с повышенной температурой, с подозрением на коронавирус.Медики отмечают и рост госпитализаций в ковидные стационары.Заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 БСМП Александр Кузьменко призывает курян не игнорировать вакцинацию.«Люди расслабились, перестали соблюдать меры профилактики. Никто не устал от коронавируса больше, чем сотрудники инфекционных госпиталей», - говорит врач.Записаться на вакцинацию, напомним, можно через портал госуслуг и по телефону поликлиники по месту жительства. В трех торговых центрах Курска можно сделать прививку без предварительной записи. В «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 13 до 19 часов, в «Европе» на проспекте Хрущева – с 14:00 до 20:00. Все три пункта работают без перерыва и выходных.