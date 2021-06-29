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В Курске бригады скорой помощи выезжают на 650-700 вызовов в сутки

Медики отмечают и рост госпитализаций в ковидные стационары
В Курске бригады скорой помощи выезжают на 650-700 вызовов в сутки

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В Курске бригады скорой помощи выезжают на 650-700 вызовов в сутки. Это примерно на 20% больше, чем до пандемии. По словам главврача городской станции скорой помощи Константина Хруслова, основной рост отмечается за счет вызовов к людям с повышенной температурой, с подозрением на коронавирус. 

Медики отмечают и рост госпитализаций в ковидные стационары. 

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 БСМП Александр Кузьменко призывает курян не игнорировать вакцинацию.

«Люди расслабились, перестали соблюдать меры профилактики. Никто не устал от коронавируса больше, чем сотрудники инфекционных госпиталей», - говорит врач. 

Записаться на вакцинацию, напомним, можно через портал госуслуг и по телефону поликлиники по месту жительства. В трех торговых центрах Курска можно сделать прививку без предварительной записи. В «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 13 до 19 часов, в «Европе» на проспекте Хрущева – с 14:00 до 20:00. Все три пункта работают без перерыва и выходных. 

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