В Курске бригады скорой помощи выезжают на 650-700 вызовов в сутки
Медики отмечают и рост госпитализаций в ковидные стационары
Медики отмечают и рост госпитализаций в ковидные стационары.
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 БСМП Александр Кузьменко призывает курян не игнорировать вакцинацию.
«Люди расслабились, перестали соблюдать меры профилактики. Никто не устал от коронавируса больше, чем сотрудники инфекционных госпиталей», - говорит врач.
Записаться на вакцинацию, напомним, можно через портал госуслуг и по телефону поликлиники по месту жительства. В трех торговых центрах Курска можно сделать прививку без предварительной записи. В «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 13 до 19 часов, в «Европе» на проспекте Хрущева – с 14:00 до 20:00. Все три пункта работают без перерыва и выходных.