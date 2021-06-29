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В Курске выявляли автомобилистов, которые не уступают дорогу машинам экстренных служб

Рейд по центральным улицам города провели инспекторы ГИБДД и пожарные 
В Курске выявляли автомобилистов, которые не уступают дорогу машинам экстренных служб

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Накануне в Курске инспекторы ГИБДД и пожарные провели рейд по центральным улицам города. Выявляли нарушителей, которые грубо пренебрегают правилами дорожного движения, не уступая дорогу автомобилям экстренных служб. 

Спасатели отметили, что уровень культуры у курских водителей за последние несколько лет вырос. Несмотря на плотный поток движения, многие автомобилисты, едва услышав звук сирены, пропускали пожарную машину. 

Однако встретились и те, кто не считают своим долгом уступить дорогу спешащему по вызову спецтранспорту. В ходе рейда четверо несознательных водителей попали в поле зрения сотрудников ГИБДД. Каждый имел твердое убеждение, что его вины в данном нарушении нет: кто-то не услышал сирену пожарного автомобиля, кто-то пытался, но не сумел перестроиться.

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