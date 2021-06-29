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В Курской области в наличии на прививочных пунктах есть более 21 тысячи доз трёх видов вакцин от COVID-19

«Эпиваккорону» и «КовиВак» ставят по медицинским показаниям. Если показаний нет, но есть желание - придется подождать
В Курской области в наличии на прививочных пунктах есть более 21 тысячи доз трёх видов вакцин от COVID-19

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В Курской области в наличии на прививочных пунктах есть более 21 тысячи доз трёх видов прививки. Основная - это «Спутник V». Ее достаточно, поставки осуществляются регулярно. Почти во всех пунктах есть «Эпиваккорона», в 10 пунктах по районам - «КовиВак». Как поясняет главврач областной больницы Михаил Лукашов, последние две вводятся по медицинским показаниям. Если у человека нет показаний, но есть желание привиться этими вакцинами, - его ставят в очередь, записаться можно в поликлиниках. Поставки этих вакцин пока не регулярные, но в ближайшее время должны поступить очередные партии.

До 1 июля в регион поступит еще 9,6 тысяч доз «Спутника V».

Всего в Курской области, по последним данным оперштаба, первым компонентом привито свыше 176 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию более 141 тысячи курян.

Как сообщает сегодня ТАСС, Центр имени Чумакова выпустил в гражданский оборот миллион доз вакцины "КовиВак". 

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