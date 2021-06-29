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На четырех улицах Курска до 1 июля отключили горячую воду

"Квадра" проводит ремонтные работы
На четырех улицах Курска до 1 июля отключили горячую воду

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На четырех улицах Курска до 1 июля отключили горячую воду. Отключения связаны с проведением неотложных работ Филиалом ПАО "Квадра" - "Курская генерация". Подача горячей воды будет прекращена до 8 вечера 1 июля по следующим адресам:

ул. 1-я Ламоновская, 1, 2, 3 и 5, 
ул. Гагарина, 3 и 3А,
ул. Серегина, 29, 37, 35, 33 и 31, 43, 45, 47 и 47А, 49, 51, 22, 22А, 22Б, 24, 26 и 26А, 28, 30, 32, 34, 
ул. Серегина, 28А (МБДОУ "центр развития ребенка-детский сад №99"),
ул. Серегина, 41 (МБОУ СОШ №30), 
проспект Кулакова, 5Г (ОКОУ школа-интернат №5), 
проспект Кулакова, 5, 5А, 5Б, 3 и 3А, 1, 1А и 1Б, , 
проспект Кулакова, 3Б (МБДОУ "детский сад комбинированного вида №92"). 

Справки по телефону 39-48-68.

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