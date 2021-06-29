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В Курской области принимают предложения по кандидатам в новый состав Общественной палаты

Вместо 60 человек, теперь там будет 45. 15 из них будут утверждать губернатор и региональная администрация, 15 - областная Дума, 15 - действующая ОП
В Курской области принимают предложения по кандидатам в новый состав Общественной палаты

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В Курской области начали формировать новый состав Общественной палаты. Вместо 60 человек, теперь там будет 45. 15 из них будут утверждать губернатор и региональная администрация, 15 - областная Дума, 15 - действующая Общественная палата. Новый состав Общественной палаты формируется из числа представителей некоммерческих организаций, зарегистрированных в Курской области.

Предложения по кандидатам можно направлять до 23 июля по трем адресам - в администрацию, Думу и в Общественную палату.

Предложения по кандидатам, утверждаемым губернатором, собирает департамент внутренней политики обладминистрации (305002, Курск, Красная площадь, Дом Советов, кабинет 504, телефон для справок: 400-200 доб.1042).

Предложения по кандидатам, утверждаемым местным парламентом, принимает Дума (305001, Курск, ул. С. Перовской, 24, кабинет 107, телефоны для справок: 54 86 56, 54-92-17). 

Предложения по кандидатам, утверждаемым Общественной палатой, нужно направить соответственно, в аппарат Общественной палаты (305044, Курск, ул. Станционная, 9, телефон для справок: 34-32-81).
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