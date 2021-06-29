21 июня ребенок захлебнулся во взрослом бассейне торгово-развлекательного центра

4-летнего мальчика, спасенного из бассейна в «Central Park», переводят из Курска в столичную клинику.21 июня ребенок захлебнулся во взрослом бассейне торгово-развлекательного центра. Спасатель и медсестра ТЦ провели реанимацию пострадавшему. Пациент находился в областной детской больнице №2 на Хуторской, затем его перевели в реанимацию детской областной клинической больницы.В течение недели проводились неоднократные консультации с федеральными клиниками по подбору терапии и по возможности перевода. Как сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, курские медики проконсультировались со специалистами Российской детской клинической больницы им. Н.И. Пирогова. Мальчика переведут в эту больницу. Сейчас врачи определяют, в какое именно отделение направят маленькго пациента.Ребенка планируется доставить самолетом санавиации. Он уже готов. Но пока над Орловской областью дождевой фронт. Если к моменту получения подтверждения от РДКБ метеоусловия не улучшатся, задействуют автомобиль скорой помощи, пояснил чиновник.