В программу крестного хода с Курской коренной иконой «Знамение» внесены изменения

Мероприятие проведут без паломников

В программу крестного хода с Курской коренной иконой «Знамение» в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией внесены изменения. Крестный ход состоится 2 июля.В Курске пройдет:9.00 – 11.00 литургия в Знаменском кафедральном соборе Курска. Совершает митрополит Курский и Рыльский Герман в сослужении с духовенством Курской епархии;11.00 – 11.20 молебен перед иконой «Знамение» Божией Матери Курская Коренная об избавлении от эпидемии города и страны (в ограде Знаменского собора);11.20 – 11.30 по окончании молебна митрополит Курский и Рыльский Герман благословляет иконой верующих и город, икона устанавливается в автомобиль;11.30 – 12.30 переезд митрополита Курского и Рыльского Германа в сопровождении священнослужителей епархии с иконой «Знамение» Божией Матери Курская Коренная из Знаменского собора Курска в монастырь Коренная пустынь в местечке Свобода Золотухинского района.В местечке Свобода Золотухинского района пройдет:12.30 – 12.35 у Святых врат монастыря Коренная пустынь митрополита Курского и Рыльского Германа с иконой «Знамение» Божией Матери Курская Коренная встречает братия монастыря во главе с игуменом Серафимом;12.35 – 12.50 молебен на Соборной площади монастыря перед иконой «Знамение» Божией Матери Курская Коренная.