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Лента новостей / В регионе

В программу крестного хода с Курской коренной иконой «Знамение» внесены изменения

Мероприятие проведут без паломников 
В программу крестного хода с Курской коренной иконой «Знамение» внесены изменения

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В программу крестного хода с Курской коренной иконой «Знамение» в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией внесены изменения. Крестный ход состоится 2 июля. 

В Курске пройдет:

9.00 – 11.00 литургия в Знаменском кафедральном соборе Курска. Совершает митрополит Курский и Рыльский Герман в сослужении с духовенством Курской епархии;

11.00 – 11.20 молебен перед иконой «Знамение» Божией Матери Курская Коренная об избавлении от эпидемии города и страны (в ограде Знаменского собора);

11.20 – 11.30 по окончании молебна митрополит Курский и Рыльский Герман благословляет иконой верующих и город, икона устанавливается в автомобиль;

11.30 – 12.30 переезд митрополита Курского и Рыльского Германа в сопровождении священнослужителей епархии с иконой «Знамение» Божией Матери Курская Коренная из Знаменского собора Курска в монастырь Коренная пустынь в местечке Свобода Золотухинского района.


В местечке Свобода Золотухинского района пройдет:

12.30 – 12.35 у Святых врат монастыря Коренная пустынь митрополита Курского и Рыльского Германа с иконой «Знамение» Божией Матери Курская Коренная встречает братия монастыря во главе с игуменом Серафимом;

12.35 – 12.50 молебен на Соборной площади монастыря перед иконой «Знамение» Божией Матери Курская Коренная. 
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