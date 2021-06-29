Завтра в Курской области прогнозируют кратковременные дожди и грозы

Днем воздух прогреется до +27°С

В среду, 30 июня в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем - кратковременные дожди, местами грозы. При грозах порывы ветра будут достигать 15 м/с.Грядущая ночь будет теплой - синоптики прогнозируют +12-17ºС, а днем воздух прогреется до +22-27°С.