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Лента новостей / В регионе

Завтра в Курской области прогнозируют кратковременные дожди и грозы

Днем воздух прогреется до +27°С

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В среду, 30 июня в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем - кратковременные дожди, местами грозы. При грозах порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Грядущая ночь будет теплой - синоптики прогнозируют +12-17ºС, а днем воздух прогреется до +22-27°С.
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