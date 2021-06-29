В Курской области кадровые перестановки могут отразиться на стоимости электроэнергии

ТАКТ, в июне стало известно о том, что со своих постов уходят директор «КурскАтомЭнергоСбыта» Сергей Токарев и председатель областного комитета по тарифам и ценам Алексей Карнаушко. Две ключевые фигуры от которых зависела цена электроэнергии для населения. В последнее время она часто подвергалась критике, как необоснованная. Примечательно, что кадровые решения были приняты после того, как Президент выступил с рядом поручений, касательно ценообразования.Тарифная политика в сфере коммунальных услуг может существенно измениться. Как сообщает телеканал
Недавно курян удивила новость о том, что директор «КурскАтомЭнергоСбыта» Сергей Токарев покинул свой пост. Обособленным подразделением материнской компании он руководил с 2014 года, с момента образования. Перед увольнением был удостоен звания «Почетный энергетик». Взаимосвязаны ли эти события – неизвестно. Узнать причины ухода руководителя в пресс-службе компании не удалось. Впрочем, есть основания предположить, что Сергея Токарева могли отправить в «почетную отставку».
Вскоре после того, как в 2014 году «Атомэнергосбыт» стал гарантирующим поставщиком электрической энергии в Курской области, у потребителей стали возникать вопросы к тарифной политике регионального подразделения компании.
Так, в 2016 году количество жалоб в жилищную инспекцию исчислялось уже сотнями. Людей возмущали начисленные расходы на общедомовые нужды. Со временем конкретная эта проблема утратила свою остроту – после ряда предписаний и внимания со стороны администрации Курской области. Однако жители региона стали обращать внимание на то, что за электричество им приходится платить все больше и больше.
- Своя атомная электростанция, кого-то снабжаем, а сами, с нашей то зарплатой... Это вообще ужас.
- Дорогое конечно электричество. Вообще дорого. Я сам пенсионер, вот дворником работаю сейчас, чтобы концы с концами свести. А что делать?
- Электричество нужно всегда. Правильно? Значит, оно должно быть по приемлемой цене. Нужно обращать внимание на то, что оно необходимо жизненно. Утром встал нужно - электричество, спать лег – нужно электричество
Установку двухтарифных приборов учета люди считают бесполезной. Сэкономить с помощью таких счетчиков не получится. Но если тарифы на электричество для населения формируются по определенным правилам – с участием федеральной антимонопольной службы и региональных комитетов по тарифам и ценам, то для юридических лиц с 2006 года отпущены в «свободное плавание». Цены, которые выставляют энергетики, представители бизнеса считают запредельными.
Алексей Касаткин, руководитель федеральной сети пекарен:
«Выставляются счета, счета не низкие, высокие, и мы их оплачиваем, потому что у нас нет выхода. Наш бизнес в первую очередь связан с электричеством, у нас есть производство, которое работает на электричестве. Поэтому расходы на электричество, к сожалению, занимают очень высокую долю в наших расходах. Мы еще платим за коммунальные услуги вперед на месяц. Не по факту потребления, а авансом на следующий месяц. Это очень сложно и очень дорого»
Андрей Каменев, индивидуальный предприниматель:
«У нас маленький бизнес небольшой, мы производим детские поделки, игрушки, сувениры и тому подобное. Цены на электричество, конечно, высокие. У нас много аппаратуры, все это много требует электроэнергии, как бы да. Затратно очень нам работать. Потому что цены высокие. Бизнес как бы малый, были бы цены если пониже, то было бы проще. И не только нам, но и другим начинающим»
Не в восторге от тарифной политики энергетиков и в кабинетах различных органов власти
Александр Анпилов, председатель комитета по развития малого и среднего предпринимательства Курской областной Думы:
«Да, мы считаем, что эти тарифы на электроэнергию, на подключение, они очень сильно завышены. Ну и сельские наши труженики жалуются, что для села вот те тарифы, которые существуют, они высоки»
Возможно, что финансовые аппетиты «КурскАтомЭнергосСбыта» вызывали бы меньше нареканий в том случае, если бы деньги потребителей услуг направлялись на повышение качества энергоснабжения. Однако, на сайте предприятия, в разделе «Новости», крайне сложно найти соответствующую информацию. Что же касается ключевых задач энергетиков на 2021 год, то они заключаются в повышении уровня платежной дисциплины и популяризации цифровых клиентских сервисов.
А вот об участии компании в различных социальных, культурных, спортивных и иных мероприятиях информации предостаточно. Кстати, «КурскАтомЭнергосбыт» является генеральным партнером волейбольного клуба «ЮЗГУ-АТОМ». И у многих возникает вопрос – почему немалые затраты на подготовку женской команды ложатся на плечи потребителей услуг энергетиков? И не противоречит ли это нормам законодательства. Нарекания вызывает и сам состав команды. Он позиционируется как студенческий, в то время как возраст и спортивная квалификация участниц позволяет говорить о состоявшихся профессионалках.
Незадолго до увольнения Сергей Токарев ответил на наш запрос, попытался убедить в том, что никаких нарушений нет.
Сергей Токарев, Заместитель генерального директора - директор ОП «КурскАтомЭнергоСбыт»:
«Действующая система ценообразования гарантирующих поставщиков не предусматривает рассмотрение конкретных статей затрат или договоров, а основывается на эффективности деятельности субъектов регулирования…
…Эффективная деятельность гарантирующего поставщика на оптовом и розничном рынках энергии (мощности) позволяет направить денежные средства организации на реализацию различных проектов, в том числе социальных
Также Сергей Токарев отметил, что, являясь субъектом хозяйственной деятельности, «АтомЭнергоСбыт» не осуществляет безвозмездного финансирования спортивных и иных
организаций. Любое участие основывается на договорной основе в соответствии с требованиями законодательства. Логично предположить, что наличие символики и названия предприятия на форме волейболисток свидетельствует о рекламных услугах. О том, законно ли их включать в тариф, мы поинтересовались в профильном комитете областной администрации.
Алексей Карнаушко, председатель областного комитета по тарифам и ценам:
«Согласно действующему законодательству Российской Федерации затраты на рекламу предоставляемых потребителям коммунальных услуг, не включаются в расходы, подлежащие компенсации за счет регулируемого тарифа
Все вышеизложенное могло стать предметом пристального рассмотрения и изучения после того, как Президент России сделал ряд поручений, связанных с неоправданным ростом тарифов, в том числе в сфере электроэнергетики.
Владимир Путин, Президент России:
«Много острых, чувствительных для граждан вопросов остаётся в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов, понятно, что экономика живёт по своим законам и влезать в эти законы очень опасно, но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры. В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении закона позицию прокуроров»
К слову, в июне свой пост неожиданно покинул не только директор «КурскАтомЭнергосбыта» Сергей Токарев. Стало известно, что уходит также председатель областного комитета по тарифам и ценам Алексей Карнаушко.
В Курской области кадровые перестановки могут отразиться на стоимости электроэнергии
Стало известно о том, что со своих постов уходят директор «КурскАтомЭнергоСбыта» Сергей Токарев и председатель областного комитета по тарифам и ценам Алексей Карнаушко. Две ключевые фигуры от которых зависела цена электроэнергии для населения