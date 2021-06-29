В Курской области кадровые перестановки могут отразиться на стоимости электроэнергии

Стало известно о том, что со своих постов уходят директор «КурскАтомЭнергоСбыта» Сергей Токарев и председатель областного комитета по тарифам и ценам Алексей Карнаушко. Две ключевые фигуры от которых зависела цена электроэнергии для населения