Курская Коренская ярмарка пройдет с ограничениями

Но со зрителями

Зрителей пустят на Курскую Коренскую ярмарку, но с рядом условий. К участию в ярмарке и в форуме, в том числе в качестве посетителей, будут допускать только при наличии сертификата о вакцинации, либо отрицательного ПЦР теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятий, либо справки о наличии антител, выданной не ранее, чем за месяц до начала мероприятий. Контроль за выполнением этого требования организуют на въезде в местечко Свобода и при посадке в автобусы.В зоне фуд-корта посадочных мест не будет, только столы-стойки. Отменена выставка животных, мастер-классы для детей и часть концертной программы. В павильонах Коренской ярмарки сократят количество представителей от предприятий на выставочных экспозициях. Контролировать количество единовременного нахождения посетителей будут волонтеры. Почти в 2 раза уменьшено количество торговых мест для предприятий общественного питания на главной выставочной площади, увеличено расстояние между ними.Ярмарка пройдет с 1 по 4 июля.Что касается Всероссийского форума по промышленному туризму, он пройдет с 1 по 2 июля на 7 различных площадках с количеством участников не более 50 человек на каждой с рассадкой на требуемом расстоянии. В местах проведения секций по промышленному туризму установят рециркуляторы воздуха, у участников будут проверять температуру.Помимо всего перечисленного, химбригады будут проводить дезинфекцию площадок в местечке Свобода.