Из федерального бюджета выделят дополнительное финансирование

В Курске в этом году отремонтируют больше дорог, чем планировали. Наш регион получит финансовую поддержку из федерального бюджета - 460 млн рублей.Работы развернутся в Курске, в том числе в микрорайоне Волокно и центральной части города. Уже в этом году начнут приводить в нормативное состояние улицы, ремонт которых был запланирован только на 2022 год. Перечень улиц еще формируется.Отмечается, что получить денежные средства удалось благодаря высоким темпам выполнения работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы по нацпроекту этого года уже выполнены на 80%. Завершить ремонт дорожных объектов планируют раньше срока - до 15 июля.