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В Курске спасатели сносят аварийные деревья

Специалисты рубили старые деревья в Детском парке и устраняли последствия непогоды
В Курске спасатели сносят аварийные деревья

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В Курске спасатели сносят аварийные деревья. В течение прошедшей недели срубили пять аварийных деревьев и провели санитарную обрезку семи деревьев в Детском парке. 

27 июня спасатели ликвидировали последствия ливня: убрали упавшее дерево, перегородившее пешеходный мост через реку Тускарь, убрали и опилили деревья на улицах Ольшанского и Литовской.

В мэрии напоминают, что снос аварийных деревьев, находящихся на придомовых и частных территориях – обязанность управляющих компаний, ТСЖ и собственников домов.

Если же опасные деревья находятся на муниципальной земле, подать заявку на снос нужно в комитет городского хозяйства, направив письмо на электронную почту kgh-kursk@yandex.ru или обратившись по телефону 74-02-48.

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