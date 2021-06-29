Специалисты рубили старые деревья в Детском парке и устраняли последствия непогоды

В Курске спасатели сносят аварийные деревья. В течение прошедшей недели срубили пять аварийных деревьев и провели санитарную обрезку семи деревьев в Детском парке.27 июня спасатели ликвидировали последствия ливня: убрали упавшее дерево, перегородившее пешеходный мост через реку Тускарь, убрали и опилили деревья на улицах Ольшанского и Литовской.В мэрии напоминают, что снос аварийных деревьев, находящихся на придомовых и частных территориях – обязанность управляющих компаний, ТСЖ и собственников домов.Если же опасные деревья находятся на муниципальной земле, подать заявку на снос нужно в комитет городского хозяйства, направив письмо на электронную почту kgh-kursk@yandex.ru или обратившись по телефону 74-02-48.