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В Курске скорректировали график движения общественного транспорта

Добавили дежурные рейсы и пустили дополнительные автобусы по некоторым маршрутам
В Курске скорректировали график движения общественного транспорта

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В Курске скорректировали график движения общественного транспорта, сообщает городской департамент пассажирского транспорта.

Добавили дежурные рейсы двух автобусов большой вместимости на маршруте №99 «проспект Дериглазова - Северо-Западный микрорайон - проспект Клыкова» после 9 и 10 вечера. 

Дополнительные дежурные рейсы пустили в направлении Полет – КЗТЗ, а также по маршрутам №79 «проспект Клыкова – ул. Бойцов 9-й дивизии – Аэропорт» и №72 «деревня Татаренково – проспект Победы – ул. Крюкова».

С 25 июня в тестовом режиме курсирует дополнительный дежурный автобус в направлении проспект Победы – Магистральный проезд.

Максимальный выпуск подвижного состава организуется в часы «пик» в утреннее с 7 до 10 часов и вечернее время с 17.00 до 19.00.

Отмечается, что специалисты городского департамента пассажирского транспорта совместно с представителями транспортных компаний проводят регулярный мониторинг работы пассажирского транспорта, уделяя особое внимание выходу транспорта на линию после 21 часа. По итогам мониторинга расписание корректируется. Центральная диспетчерская служба взаимодействует с перевозчиками, направляет информацию о разрывах в движении и съездах с линии для принятия мер. Усилен контроль за соблюдением расписания и регулярности выполнения рейсов, схем движения.
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