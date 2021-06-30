Причем она неоднократно слышала о дистанционных преступлениях и даже получала рекомендации от полицейских при личной беседе

Курянка целую неделю общалась с телефонными мошенниками и лишилась более полумиллиона рублей. Преступники представились сотрудниками банка, и заявив о мошеннической атаке, убедили 40-летнюю женщину о якобы оформленном на ее имя кредите и сразу же предложили аннулировать его. Не став перепроверять полученную от незнакомцев информацию, женщина выполнила все указания. В течении семи дней курянка оформила через личный онлайн-кабинет займы и перевела деньги на указанный аферистами счет.Позже женщина рассказала о случившемся родственникам и обратилась в полицию. Правоохранителям она призналась, что неоднократно слышала о дистанционных преступлениях и даже получала рекомендации от полицейских при личной беседе. Но несмотря на это, не смогла дать отпор мошенникам. Теперь курянке предстоит выплатить банку 553 тысячи и проценты по кредиту.Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности злоумышленников и их местонахождение.