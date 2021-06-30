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Автослесарь вместо ремонта машины курянина сдал ее на металлолом

Автомобиль помог вернуть участковый

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В Курске участковый помог вернуть горожанину похищенный автомобиль.

Мужчина передал свой "Фольксваген" в автосервис несколько месяцев назад вместе с сорока тысячами рублей на покупку запчастей. Мастер постоянно переносил сроки окончания ремонта, выдумывал различные предлоги и откровенно врал о том, где находится авто, не показывая его хозяину. 

В дело вмешался участковый Сергей Азаренков. Мастер пытался заверить полицейского, что просто болел и скоро вернёт отремонтированную машину. Но страж порядка решил проверить информацию и выяснил, что автомобиль даже не собирались чинить. Лжеслесарь демонтировал с него почти все узлы и агрегаты, а затем сдал в пункт приёма лома металлов. Получив приглашение в отдел полиции, он решил выкупить кузов из скупки и отвезти владельцу, сделав вид, что не имеет к произошедшему отношения. 

Однако участковый нашел свидетелей и доказательства того, что у мошенника был умысел для совершения хищения. В результате в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество", обязав возместить владельцу авто материальный ущерб. 
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