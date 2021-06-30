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В Курском цирке сменился директор

С 30 июня исполняющей обязанности директора Курского государственного цирка назначена Наталья Леонова
В Курском цирке сменился директор

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С 30 июня исполняющей обязанности директора Курского государственного цирка назначена Наталья Леонова.

Наталья Леонова окончила Курский государственный университет, работала в администрации Курской области. Она успешно сочетает работу с волонтёрской деятельностью поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», отмечают в пресс-службе Дома Советов. В отряде Наталья Леонова руководит направлением «Профилактика», её лекции #ШколаЛизаАлерт посетили более 20 тысяч детей и взрослых. 
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