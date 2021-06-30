До конца года введут в эксплуатацию сети водоснабжения по ряду улиц в поселке Горшечном, поселке Олымский Касторенского района и в поселке Кшенский

В Курской области реконструируют объекты питьевого водоснабжения. Модернизацию обсудили на выездном заседании региональной администрации.В прошлом году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» в Пристенском, Кореневском, Курском, Обоянском, Суджанском, Тимском и Щигровском районах ввели в эксплуатацию 31,4 км локальных водопроводов. В шести районах сети реконструированы по подпрограмме «Экология и чистая вода в Курской области».В этом году выделены средства для водоснабжения села Орехово Касторенского района. До конца года введут в эксплуатацию сети водоснабжения по ряду улиц в поселке Горшечном, поселке Олымский Касторенского района и в поселке Кшенский. Намечено строительство водопроводной сети в селе Зуевка Солнцевского района и водоснабжение ИЖС в деревне Татаренкова Курского района.Также из областного бюджета выделена субсидия на реконструкцию 12 объектов семи муниципальным районам и поселкам Золотухино и Медвенка.