  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области реконструируют объекты питьевого водоснабжения

До конца года введут в эксплуатацию сети водоснабжения по ряду улиц в поселке Горшечном, поселке Олымский Касторенского района и в поселке Кшенский
В Курской области реконструируют объекты питьевого водоснабжения

Читайте также

В Курской области реконструируют объекты питьевого водоснабжения. Модернизацию обсудили на выездном заседании региональной администрации. 

В прошлом году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» в Пристенском, Кореневском, Курском, Обоянском, Суджанском, Тимском и Щигровском районах ввели в эксплуатацию 31,4 км локальных водопроводов. В шести районах сети реконструированы по подпрограмме «Экология и чистая вода в Курской области». 

В этом году выделены средства для водоснабжения села Орехово Касторенского района. До конца года введут в эксплуатацию сети водоснабжения по ряду улиц в поселке Горшечном, поселке Олымский Касторенского района и в поселке Кшенский. Намечено строительство водопроводной сети в селе Зуевка Солнцевского района и водоснабжение ИЖС в деревне Татаренкова Курского района. 

Также из областного бюджета выделена субсидия на реконструкцию 12 объектов семи муниципальным районам и поселкам Золотухино и Медвенка.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Кратковременный дождь с грозой ожидается завтра в Курской области

В Курской области выясняют причины мора рыбы в реке Снагость

В Курском цирке сменился директор

Автослесарь вместо ремонта машины курянина сдал ее на металлолом

В Курске появится ещё одна лаборатория

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске