В Курске рецидивиста задержали во время кражи

Он гулял на улице Запольной и решил угнать один из припаркованных автомобилей

В Курске рецидивиста задержали непосредственно во время совершения кражи.Около девяти часов вечера он гулял на улице Запольной и решил угнать один из припаркованных автомобилей. Двери ВАЗовской восьмёрки у дома №46 оказались открыты. Двигатель завести не удалось, поэтому угонщик выключил передачу, подтолкнул машину и покатился под уклон по улице Запольной, после повернув на Новую Казацкую.Манёвры авто с неработающим мотором не остались без внимания полицейских. Подозрительную восьмёрку заметили оперативники уголовного розыска и подъехали проверить, что происходит. В этот момент похититель вытаскивал из салона и багажника хозяйские вещи. Увидев правоохранителей, он попытался скрыться, но его задержали. Комплект ключей, канистры с техническими жидкостями и сам автомобиль изъяли в качестве вещественных доказательств.Возбуждено уголовное дело. За угон преступнику может грозить пятилетний тюремный срок.