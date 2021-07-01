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В Курской области после вмешательства прокуратуры снесли опасное ветхое здание

В одной из деревень Медвенского района в жилой зоне в заброшенном состоянии со свободным доступом находятся здания столовой, склада и бани
В Курской области после вмешательства прокуратуры снесли опасное ветхое здание

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После нескольких трагических случаев в заброшенных зданиях и стройках Курской области прокуратура Медвенского района проверила территории муниципальных образований на предмет наличия заброшенных, ветхих и аварийных строений. В одной из деревень в жилой зоне в заброшенном состоянии со свободным доступом находятся здания столовой, склада и бани. Строения частично разрушены, об ограждениях либо охране собственник не позаботился.

Аналогичные нарушения установлены в деятельности главы крестьянско-фермерского хозяйства, который тоже не обеспечивает содержание строений в исправном состоянии.

Прокурор потребовал устранить выявленные нарушения. После вмешательства прокуратуры одно из зданий снесли, в трех других закрыли оконные и дверные проемы.
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