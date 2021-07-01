В Курской области после вмешательства прокуратуры снесли опасное ветхое здание
В одной из деревень Медвенского района в жилой зоне в заброшенном состоянии со свободным доступом находятся здания столовой, склада и бани
Аналогичные нарушения установлены в деятельности главы крестьянско-фермерского хозяйства, который тоже не обеспечивает содержание строений в исправном состоянии.
Прокурор потребовал устранить выявленные нарушения. После вмешательства прокуратуры одно из зданий снесли, в трех других закрыли оконные и дверные проемы.