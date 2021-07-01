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В июне полицейские оштрафовали полторы сотни курян за употребление спиртного на пляжах

На выходных спасатели более пяти часов искали мужчину, который уплыл на сапсерфе, не предупредив родственников
В июне полицейские оштрафовали полторы сотни курян за употребление спиртного на пляжах

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В июне полицейские оштрафовали полторы сотни курян за употребление спиртного на пляжах. Накануне спасатели совместно с полицией проверили официальные пляжи и необорудованные места купания в Сеймском округе. Как отмечается, по-прежнему самым частым нарушением со стороны отдыхающих остается купание в состоянии алкогольного опьянения. Оно же и является основной причиной гибели на воде. 
 
В тот же день в дежурную смену ЕДДС Курска поступило сообщение о предположительной пропаже человека на одном из водоемов. В необорудованном для купания месте очевидцы обнаружили одежду и обувь. Их владельца ни в воде, ни рядом не было. На место выехали спасатели и полицейские. Как оказалось, мужчина далеко уплыл вниз по течению и позже сам вернулся.

На выходных спасатели более пяти часов искали мужчину, который уплыл на сапсерфе, не предупредив родственников. К счастью и эта ситуация разрешилась благополучно.
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