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Лента новостей / В регионе

В роддоме 6-й горбольницы Курска у пациенток с коронавирусом родились 114 детей

Всего несколько малышей были с положительным тестом на коронавирус, они выздоровели
В роддоме 6-й горбольницы Курска у пациенток с коронавирусом родились 114 детей

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В роддоме 6-й горбольницы Курска у пациенток с коронавирусом родились 114 детей. В основном детки появляются на свет здоровыми. Всего несколько малышей были с положительным тестом на коронавирус, они выздоровели, говорит главврач медучреждения Светлана Бабичева. 

Пациентов с коронавирусом горбольница №6 стала принимать одной из первых в регионе – с апреля прошлого года. Также с начала пандемии 4-е родильное отделение больницы принимает беременных с коронавирусом. Лечить беременных женщин от ковида врачам непросто, поскольку многие препараты запрещены к применению в связи с положением пациенток. 

Однако роженицы находятся в хороших условиях, все необходимые препараты есть в наличии. Мамы оптимально себя чувствуют, заметил замгубернатора Андрей Белостоцкий, который побывал в красной зоне. 

Специалисты призывают беременных женщин соблюдать меры профилактики и ограничить контакты. А близкому кругу людей рекомендуют пройти вакцинацию. 
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