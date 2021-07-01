Всего несколько малышей были с положительным тестом на коронавирус, они выздоровели

В роддоме 6-й горбольницы Курска у пациенток с коронавирусом родились 114 детей. В основном детки появляются на свет здоровыми. Всего несколько малышей были с положительным тестом на коронавирус, они выздоровели, говорит главврач медучреждения Светлана Бабичева.Пациентов с коронавирусом горбольница №6 стала принимать одной из первых в регионе – с апреля прошлого года. Также с начала пандемии 4-е родильное отделение больницы принимает беременных с коронавирусом. Лечить беременных женщин от ковида врачам непросто, поскольку многие препараты запрещены к применению в связи с положением пациенток.Однако роженицы находятся в хороших условиях, все необходимые препараты есть в наличии. Мамы оптимально себя чувствуют, заметил замгубернатора Андрей Белостоцкий, который побывал в красной зоне.Специалисты призывают беременных женщин соблюдать меры профилактики и ограничить контакты. А близкому кругу людей рекомендуют пройти вакцинацию.