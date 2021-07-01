  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области будут обучать экскурсоводов промышленных предприятий

Наш регион вошел в число пилотных, где начали развивать промышленный туризм
В Курской области будут обучать экскурсоводов промышленных предприятий

Читайте также

В Курской области будут обучать экскурсоводов промышленных предприятий. Наш регион вошел в число пилотных, где начали развивать промышленный туризм. 

Специалисты в этой области уже разработали несколько промышленных экскурсий на курские предприятия. В связи с чем возник вопрос о подготовке квалифицированных кадров. Его обсудили на первой секции «Промтуризм: образование и кадры» в рамках Всероссийского форума по промышленному туризму, который сегодня открылся в Курске. Среди спикеров секции – преподаватели российских вузов, сотрудники АСИ, пресс-служб и студенты.

Программу обучения разработали в Курском государственном университете. Она рассчитана на имеющих высшее или среднее образование. Может включать в себя 72 часа или 270 часов, за которые студенты получают базовые знания по экскурсоведению. Пять специалистов «Совтест» уже стали выпускниками этого курса.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

+31°С и кратковременные дожди прогнозируют завтра в Курской области

Роман Старовойт посетил Глушковский район

В Курске ГИБДД нашла водителя, который ехал по улице Радищева по встречке

В новую школу на проспекте Дериглазова Курска зачислили уже 548 детей

В июне вертолет санавиации помог спасти 35 курян

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске