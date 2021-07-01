Наш регион вошел в число пилотных, где начали развивать промышленный туризм

В Курской области будут обучать экскурсоводов промышленных предприятий. Наш регион вошел в число пилотных, где начали развивать промышленный туризм.Специалисты в этой области уже разработали несколько промышленных экскурсий на курские предприятия. В связи с чем возник вопрос о подготовке квалифицированных кадров. Его обсудили на первой секции «Промтуризм: образование и кадры» в рамках Всероссийского форума по промышленному туризму, который сегодня открылся в Курске. Среди спикеров секции – преподаватели российских вузов, сотрудники АСИ, пресс-служб и студенты.Программу обучения разработали в Курском государственном университете. Она рассчитана на имеющих высшее или среднее образование. Может включать в себя 72 часа или 270 часов, за которые студенты получают базовые знания по экскурсоведению. Пять специалистов «Совтест» уже стали выпускниками этого курса.