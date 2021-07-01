В Курске грабителя нашли по кровавым отпечаткам

Разбив стекло в торговом павильоне он порезался и оставил повсюду следы ладоней

Курские полицейские нашли грабителя по кровавым отпечаткам.Преступление было совершено ночью в торговом павильоне на улице Нижняя Казацкая. Чтобы проникнуть в помещение злоумышленник разбил стекло и случайно порезался об осколки. В результате он оставил повсюду кровавые отпечатки своих ладоней. Времени стирать их не было, поэтому вор скрылся, забрав ноутбук и 4 тысячи рублей из кассы.Криминалисты сравнили следы пальцев рук, найденные на месте преступления с полицейской базой данных. Выяснилось, что оставивший их человек ранее был многократно судим за кражи и угоны машин. Его объявили в розыск и задержали в течение суток. Компьютер он уже успел продать, а похищенные деньги потратить.Теперь за кражу, совершённую с незаконным проникновением, рецидивисту грозит наказание до 5 лет лишения свободы.