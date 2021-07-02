С 5 по 9 июля в Курске снова будут отключать электричество

Обесточат все три округа

На следующей неделе в Курске из-за плановых работ в электросетях снова будут отключать электроэнергию. Отключения затронут все три округа.ул. Каштановая; 3-4-е Каштановые переулки; ул. Кукуевская; Кукуевский переулок; Розовая; Розовый переулок; Голубая; Голубой переулок; Белая; Дроздовская; 1-я Степная; Цветная; Тракторная 3-19, 8-26; 1-й Моковский переулок 9; Еремина 1; 2-й Моковский переулок 3-25.1-4-е Степные переулки; 1-5-я Кислинская ул.; 2-й Кислинский переулок; Броневая; Аэроклубная; 17-й Степной переулок.Бойцов 9-й Дивизии 34 – 48; Верхняя Казацкая 7 – 21.ул. Мирная 46-66; 41-47; ул. Лысая гора 5-37; 4-34; ул. Тускарная 4-22; 7-25.1-я Стрелецкая 1-23, 2-182-я Новоселовка 1,1а,3,3а,5,5а.