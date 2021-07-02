  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

С 5 по 9 июля в Курске снова будут отключать электричество

Обесточат все три округа
С 5 по 9 июля в Курске снова будут отключать электричество

Читайте также

На следующей неделе в Курске из-за плановых работ в электросетях снова будут отключать электроэнергию. Отключения затронут все три округа. 


В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 5 по 9 июля с 9-00 до 15-00:

ул. Каштановая; 3-4-е Каштановые переулки; ул. Кукуевская; Кукуевский переулок; Розовая; Розовый переулок; Голубая; Голубой переулок; Белая; Дроздовская; 1-я Степная; Цветная; Тракторная 3-19, 8-26; 1-й Моковский переулок 9; Еремина 1; 2-й Моковский переулок 3-25.

С 5 по 9 июля с 9-00 до 17-00:

1-4-е Степные переулки; 1-5-я Кислинская ул.; 2-й Кислинский переулок; Броневая; Аэроклубная; 17-й Степной переулок.

Телефон для справок: 32-32-15.


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 6 по 8 июля с 9-00 до 16-00:

Бойцов 9-й Дивизии 34 – 48; Верхняя Казацкая 7 – 21.

С 5 по 9 июля с 9-00 до 16-00:

ул. Мирная 46-66; 41-47; ул. Лысая гора 5-37; 4-34; ул. Тускарная 4-22; 7-25.

Телефон для справок: 32-40-89.


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

 8 июля с 13-30 до 16-00:

1-я Стрелецкая 1-23, 2-18
2-я Новоселовка 1,1а,3,3а,5,5а.

Телефон для справок: 26-32-10.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В администрации Курской области снова кадровые перемены

В администрации Курской области снова кадровые перемены

143 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день

ГИБДД проверит курских водителей на трезвость

Под Курском водитель опрокинулся в кювет и погиб

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске