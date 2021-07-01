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Лента новостей / В регионе

В июне вертолет санавиации помог спасти 35 курян

Из них 9 - это дети
В июне вертолет санавиации помог спасти 35 курян

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В июне вертолет санавиации помог спасти 35 курян. Из них 9 - это дети. 8 пациентов доставили в федеральные центры Москвы.

Санитарная авиация возобновила работу в Курской области в конце мая. В этом году контракт заключен на 299 летных часов, в следующем году количество летных часов планируют увеличить до 400, сообщил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.

Санитарной авиацией доставляются пациенты с нарушением кровообращения, острым инфарктом миокарда, пострадавшие в ДТП. Используется вертолёт «Ансат», он может пролететь через всю территорию области без дозаправки. 

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