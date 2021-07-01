В новую школу на проспекте Дериглазова Курска зачислили уже 548 детей
Новая школа рассчитана на тысячу учеников
Напомним, новая школа рассчитана на тысячу учеников. В ней есть столовая на 300 посадочных мест, медицинская комната и даже стоматологический кабинет, библиотека с читальным залом, актовый зал с кинозалом, три спортивных зала, бассейн, спортивная площадка с тренажерами и мини-футбольным полем и зал хореографии.
Дети смогут заниматься в кружках и секциях дополнительного образования: плаванием, хореографией, баскетболом, волейболом и зимними видами спорта.