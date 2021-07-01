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В новую школу на проспекте Дериглазова Курска зачислили уже 548 детей

Новая школа рассчитана на тысячу учеников
В новую школу на проспекте Дериглазова Курска зачислили уже 548 детей

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В новую школу №62 на проспекте Дериглазова Курска зачислили уже 548 детей, сообщает областной комитет образования. С 18 июня школа принимает заявления от родителей и законных представителей учеников начальной школы. С 28 июня начался приём заявлений для зачисления в 5-10 классы. Родители могут обращаться в учреждение по будням с 9 до 16 часов, перерыв с 12:00 до 13:00. 

Напомним, новая школа рассчитана на тысячу учеников. В ней есть столовая на 300 посадочных мест, медицинская комната и даже стоматологический кабинет, библиотека с читальным залом, актовый зал с кинозалом, три спортивных зала, бассейн, спортивная площадка с тренажерами и мини-футбольным полем и зал хореографии.

Дети смогут заниматься в кружках и секциях дополнительного образования: плаванием, хореографией, баскетболом, волейболом и зимними видами спорта.
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