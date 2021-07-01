Роман Старовойт посетил Глушковский район

ТАКТ.Жители и гости поселка Глушково замечают, насколько он преобразился в последние годы. Одна из точек, где обновление особенно заметно – яркое зеленое пятно на карте районного центра парк имени Фрунзе и площадь неподалеку от него, рядом с улицей Советская, где располагаются важные социальные и культурные объекты, в том числе местная администрация. С рабочей поездкой муниципалитет посетил губернатор Роман Старовойт, чтобы проверить ход работ по благоустройству, сообщает телеканал
Первые лица региона не только оценили результаты труда подрядчика, но и возложили цветы к братской могиле воинам, погибшим на территории района в годы Великой Отечественной войны.
Парк имени Фрунзе – популярное место отдыха не только среди жителей поселка. Ежегодно здесь проводят досуг несколько тысяч человек, в Доме культуры, на стадионе проходят самые важные культурные и спортивные мероприятия. Обновление общественной территории, которое началось в прошлом году, было решено провести в три этапа.
Александр Мулёвин, ио председателя комитета ЖКХ и ТЭК Курской области: «Что касается суммы выполнения работ, то она составляет порядка семи с половиной миллионов рублей, из них полтора миллиона рублей – средства федерального бюджета в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и остальные – средства муниципального образования в рамках дополнительного софинансирования.»
Нынешней весной стартовал второй этап, в рамках которого ведется благоустройство площади, где раннее располагалась автомобильная парковка. Частично работы начались год назад. Уже сейчас практически завершена укладка тротуарной плитки, установлены новые скамейки, разбиты клумбы. К концу сентября это место преобразится окончательно.
Александр Мулёвин, ио председателя комитета ЖКХ и ТЭК Курской области: «Здесь планируется устройство фонтана, укладка почти трех тысяч метров тротуарной плитки, бортового камня и дополнительное освещение. А также в рамках прошлого года федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на сумму порядка трех миллионов рублей первым этапом велись работы в начале площади.»
К слову в Глушково уже имеется два фонтана. Один из них оборудован на рыночной площади, второй – вблизи стелы «Павшим односельчанам» на улице Ленина.
Третий этап благоустройства будет завершен в 2022 году. В реализации государственной программы принимают участие в общей сложности 5 муниципальных образований Глушковского района. Это также поселок Теткино, Звановский, Кобыльской и Попово-лежачанский сельсоветы.
Роман Старовойт посетил Глушковский район
С рабочей поездкой муниципалитет посетил губернатор Роман Старовойт, чтобы проверить ход работ по благоустройству