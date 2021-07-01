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В Курске ГИБДД нашла водителя, который ехал по улице Радищева по встречке

Как выяснилось, за рулем автомобиля «Фольксваген» находился 20-летний курянин
В Курске ГИБДД нашла водителя, который ехал по улице Радищева по встречке

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В Курске ГИБДД нашла водителя, который ехал по улице Радищева по встречке. Как выяснилось, за рулем автомобиля «Фольксваген» находился 20-летний курянин. За «Проезд на запрещающий сигнал светофора» и «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения» ему грозит лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. 
Кроме того, установлено, что автомобиль зарегистрирован на брата водителя, которого ранее неоднократно получал штрафы за различные нарушения ПДД, в основном за превышения скорости.

Часть штрафов он не оплатил в установленный законом срок, в связи с чем в отношении владельца автомобиля завели административное дело за уклонение от исполнения административного наказания.

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