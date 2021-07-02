В администрации Курской области снова кадровые перемены

Мэр Фатежа теперь возглавит департамент внутренней политики

В администрации Курской области продолжаются кадровые изменения. Мэр Фатежа Евгений Лобов, который возглавлял город 4 года, теперь возглавит департамент внутренней политики региональной администрации.Прежний и. о. директора департамента Анатолий Дроган продолжит работу в должности заместителя директора – начальника управления по взаимодействию с органами местного самоуправления.Алексей Карнаушко, возглавлявший областной комитет по тарифам и ценам, теперь будет трудиться в качестве первого заместителя главы Железногорска. Его кандидатуру утвердили на внеочередном заседании городской думы.Должность первого заместителя градоначальника ранее занимал Игорь Ефремов, он остается заместителем, но в его ведении теперь будут два управления: муниципального имущества и архитектуры и градостроительства.