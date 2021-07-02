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Лента новостей / В регионе

В администрации Курской области снова кадровые перемены

Мэр Фатежа теперь возглавит департамент внутренней политики
В администрации Курской области снова кадровые перемены

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В администрации Курской области продолжаются кадровые изменения. Мэр Фатежа Евгений Лобов, который возглавлял город 4 года, теперь возглавит департамент внутренней политики региональной администрации. 

Прежний и. о. директора департамента Анатолий Дроган продолжит работу в должности заместителя директора – начальника управления по взаимодействию с органами местного самоуправления. 

Алексей Карнаушко, возглавлявший областной комитет по тарифам и ценам, теперь будет трудиться в качестве первого заместителя главы Железногорска. Его кандидатуру утвердили на внеочередном заседании городской думы. 

Должность первого заместителя градоначальника ранее занимал Игорь Ефремов, он остается заместителем, но в его ведении теперь будут два управления: муниципального имущества и архитектуры и градостроительства. 
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