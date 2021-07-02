Квартирную кражу в Курске помогла раскрыть система видеонаблюдения

Вор-рецидивист обходил подъезды и подбирал ключи к дверям квартир

Кражу из съёмной квартиры на проспекте Клыкова в Курске помогла раскрыть система видеонаблюдения.О пропаже личных вещей, ноутбука и крупной суммы наличных заявил 27-летний курянин, вернувшись после недолгого отсутствия. Он снимал квартиру на первом этаже многоэтажки. При осмотре места происшествия полицейские не заметили следов взлома и предположили, что преступник проник в жилище, подобрав ключи от входной двери.Через некоторое время идентичное по почерку преступление произошло ещё в одном из домов по проспекту Клыкова. Оперативники отсмотрели записи с уличных камер наблюдения и среди прохожих и жильцов в день преступления заметили ранее судимого курянина, жителя Курского района. Полицейским он был хорошо известен, как вор-рецидивист и потребитель наркотиков.Молодого человека нашли, в беседе с полицейскими он признался в совершённых преступлениях. Выяснилось, что он регулярно обходил подъезды многоэтажек, пытаясь открыть входные двери квартир. Ключи подошли к двум из них. При осмотре жилища преступника часть похищенных денег изъяли.За квартирные кражи рецидивист снова может отправиться в места лишения свободы на срок более 6 лет.