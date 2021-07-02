В Курске работников детского сада накажут за забывчивость
В социальных сетях Курска появилась информация о том, что сотрудники частного детского сада забыли ребёнка на улице
ТАКТ. Оценка действиям воспитателей частного детского сада по исполнению законодательства о безопасности несовершеннолетних будет дана в ходе прокурорской проверки.В социальных сетях Курска появилась информация о том, что сотрудники частного детского сада забыли ребёнка на улице. Маленькая девочка, шедшая в одиночестве вдоль дороги, была обнаружена случайной прохожей. Женщина поинтересовалась у малышки, откуда она и почему рядом с ней взрослых. Ситуацией заинтересовалась прокуратура Курской области, сообщает телеканал